В столицу Урала из Перми привезли 21 машину «скорой помощи»

13:07 | 29.01.2020

Сегодня в Екатеринбург из Перми привезли 21 машину «скорой помощи», которые с 1 февраля будут работать по аутсорсингу. Автомобили будут обслуживать вызовы на трех подстанциях уральской столицы.



На данный момент в формате аутсорсинга работают 18 бригад на трех подстанциях скорой помощи Екатеринбурга. В 2020 году на работу в таком формате перейдут еще две бригады.



Как рассказал главврач Станции скорой помощи столицы Урала Игорь Пушкарев, данный вид государственно-частного партнерства с переводом непрофильных функций из медорганизации к частникам доказал свою экономическую эффективность более чем за пять лет работы: «30% от всех автомобилей будут работать на новых условиях. У компании из Перми полностью укомплектован штат водителей».



Сейчас в «скорой» работают более двух тысяч сотрудников, включая более 250 врачей, 1,1 тысячи фельдшеров и 420 водителей. Каждые сутки на смену выходят до 113 бригад разного профиля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»