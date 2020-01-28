В Екатеринбурге откроется ресурсный центр для пожилых людей

12:13 | 29.01.2020

Фото: gorod-plus.tv

В Екатеринбурге планируется открыть ресурсный центр по поддержке ветеранов, узников тыла и блокадников. Сейчас уже ведётся обучение волонтёров. Это произойдёт в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне.



Обучение волонтёров уже началось. Отмечается, что ими станут родители с детьми, которые будут на постоянной основе заботиться о своих пожилых подопечных.



Добавим, что инициативу о создании ресурсного центра высказал координатор «Бессмертного полка России» по Свердловской области Валерий Басай в рамках экспертного обсуждения программы развития областного центра "Екатеринбург: навстречу будущему". «Ресурсный центр для пожилых людей позволит им знать, куда обратиться в случае, если им необходимо пройти переобучение, записаться на какие-либо курсы, стать волонтером», – отметил он.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»