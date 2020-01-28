«Уральские авиалинии» закрыли рейсы в Европу из-за коронавируса

11:42 | 29.01.2020

Фото: РИА Новости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменит ряд рейсов в европейские города, в том числе в Мюнхен, Париж и Рим. Это необходимо из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и в связи с введением ограничений со стороны обеих стран на поездки китайских и российских туристов. Ограничения продлятся до конца зимы.



«Отмена коснётся направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург — Мюнхен, Екатеринбург — Париж, Екатеринбург — Рим», — заявили в пресс-службе авиакомпании.



Также отмечается, что пассажиры, купившие билеты в Европу, смогут воспользоваться альтернативными вариантами перелетов со стыковками в Москве и Праге.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»