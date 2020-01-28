Больница Екатеринбурга закупила противочумные костюмы

10:59 | 29.01.2020

Фото: geosorb.ru

В Екатеринбурге городская клиническая больница №40 закупила противочумные костюмы, чем изрядно напугала горожан. Информация об этом появилась в екатеринбургских телеграм-каналах.



На фоне распространения короновируса в Китае новость о противочумных костюмах вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Горожане начали опасаться, что вирус мог уже проникнуть и в Россию. Однако в пресс-службе ГКБ №40 заверили, что бояться нечего. Руководство больницы закупает костюмы, маски и бахилы, так как периодически срок этих костюмов заканчивается, а в больнице есть база для лечения пациентов с опасными инфекциями. Данная закупка, как уверяют в медучреждении, не имеет ничего общего с китайским короновирусом.



Пресс-секретарь больницы №40 Инна Абелинскене рассказала, что противочумные костюмы учреждение должно хранить всегда, они предназначены для чумы, холеры и других смертельно опасных инфекций, которые могут сгубить полмира. Короновирус к особо опасным инфекциям не относят.



Добавим, что помимо больницы №40 такие же костюмы закупило и «Бюро судебно-медицинской экспертизы».



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»