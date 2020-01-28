Пассажирку рейса Москва — Екатеринбург хотели снять с самолёта из-за детского горшка

10:01 | 29.01.2020

Фото: Владимир Жабриков

Минувшей ночью пассажиры рейса Москва — Екатеринбург застряли в аэропорту Внуково почти на два часа из-за того, что сотрудники авиакомпании «Победа» пытались снять мать-одиночку с рейса.



Как рассказали очевидцы происходящего, мать-одиночку с двумя детьми, одному из которых полтора года, пытались снять с рейса из-за того, что она пронесла детских горшок сверх установленной нормы. За женщину вступились как пассажиры, так и сотрудники полиции.



В результате пассажиры и полицейские все же убедили представителя авиакомпании дать добро на взлет. Рейс задержали почти на два часа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»