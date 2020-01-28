Баскетбольный клуб УГМК обыграл соперниц из Риги

09:48 | 29.01.2020

Фото: сайт БК УГМК

Свердловский баскетбольный клуб «УГМК» обыграл рижский «ТТТ» и захватил лидерство в группе А женской Евролиги. Игра завершилась со счётом 87:67.



Соперники активно начали матчи, несколько метких трехочковых бросков, а также собранная игра в защите подарила им несколько минут лидерства. Однако «лисицы» уже к концу первой четверти повели в счёте (23:13). Рижанки не сдались и по итогам второго периода отквитали три балла отставания.



После перерыва «УГМК» забетонировали подходы к своему кольцу и плавно отвоевали пространство под кольцом соперниц. Здесь особенно постарались Бриттни Грайнер и Эмма Меесеман. В заключительном периоде рижанки отчаянно сопротивлялись, однако победу вырвать не смогли.



Как рассказал тренер свердловской команды Мигель Мендес, этот матч был непростой, так как соперник играл агрессивно, цеплялся и активничал в трехочковой зоне. Биться приходилось до самого конца.



Следующий матч для «лисиц» состоится в субботу, 1 февраля. В рамках Премьер-лиги УГМК примет московский МБА.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»