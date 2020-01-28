Прокуратура Екатеринбурга вмешается в ситуацию с протестующими водителями «скорых»

09:32 | 29.01.2020

Фото: ЕТВ

Прокуратура Екатеринбурга проведёт проверку из-за отказа водителей скорой помощи выходить на работу 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Сейчас водители «скорых» работают благодаря контракту между организацией «Эффективная система здравоохранения» и МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса». Однако договор заканчивается уже 31 января, а 1 февраля водители должны перейти в аутсорсинговую компанию «Феникс-Логистика», которая выиграла аукцион на предоставление карет скорой помощи. Автомобилисты не согласны с новыми условиями труда и собираются не выходить в ночную смену с 31 января на 1 февраля.



В пресс-службе свердловской прокуратура рассказали, что ведомство установит, в каких подстанциях скорой помощи водители предложили перейти на гражданско-правовой договор, проверит законность передачи услуг другой компании и соблюдение трудового законодательства. По итогам проверки будет принято соответствующее решение о решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»