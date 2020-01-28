В Нижнем Тагиле из-за «Лыжни России» изменится схема движения транспорта

09:13 | 29.01.2020

Фото: Владимир Мартемьянов /Областная газета

В день традиционной Лыжни России в Нижнем Тагиле в районе ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» будет введено одностороннее движение. Так же движение будет организовано и на дублёре улицы Гагарина.



Как рассказали в пресс-службе городской администрации, 8 февраля с 8:00 до 18:00 движения транспорта по улице Гагарина от управления ФКП «НТИИМ» до контрольно-пропускного пункта ФКП «Поле» будет осуществляться только в одну сторону. Также одностороннее движение будет введено на дублёре улицы Гагарина от КПП «Поле» до Свердловского шоссе.



Добавим, что добраться до полигона «Старатель», где и будет проходить массовая лыжная гонка, модна как на личном транспорте, так и на общественном. Два автобуса будут курсировать до полигона от ТЦ «DEPO» с 10:00 до 15:00 с интервалом в 20-30 минут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»