В Екатеринбурге на Сортировке горела квартира в 10-этажном доме

22:45 | 28.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице на Сортировке в квартире 10-этажного дома случился пожар, в котором серьезно пострадал один из жителей. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, из дома были эвакуированы 10 человек, в том числе двое детей.



Пожарным не удалось попасть в горящую квартиру сразу, так как на окнах были решетки. Как передает KP.RU, одна из очевидцев произошедшего, Ольга, сообщает, что спасателям пришлось взламывать дверь.



Пострадавшего мужчину выносили на руках из квартиры, он был без сознания. Чтобы екатеринбуржец пришел в себя, ему пришлось делать искусственное дыхание. По информации сотрудников МЧС, мужчина отравился продуктами горения.



Отметим, что на тушение огня у пожарных ушло 15 минут.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»