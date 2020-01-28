Новости дня
22:45 | 28.01.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге на Сортировке горела квартира в 10-этажном доме
Пожарным не удалось попасть в горящую квартиру сразу, так как на окнах были решетки. Как передает KP.RU, одна из очевидцев произошедшего, Ольга, сообщает, что спасателям пришлось взламывать дверь.
Пострадавшего мужчину выносили на руках из квартиры, он был без сознания. Чтобы екатеринбуржец пришел в себя, ему пришлось делать искусственное дыхание. По информации сотрудников МЧС, мужчина отравился продуктами горения.
Отметим, что на тушение огня у пожарных ушло 15 минут.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
28.01.2020
22:45 | 28.01.2020
В Екатеринбурге на Сортировке горела квартира в 10-этажном доме
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