В метро Екатеринбурга появились отремонтированные вагоны

20:42 | 28.01.2020

Фото: eanews.ru

В екатеринбургский метрополитен доставили отремонтированные за счет дорогого проезда вагоны. После проведения некоторых испытаний и допнастройки они выйдут на линию.



Сейчас вагоны находятся в депо «Калиновское». Их ремонтировали на заводе «Метровагонмаш-СПб» в Санкт-Петербурге.



«Вагоны, прошедшие модернизацию, отвечают современным требованиям надежности и комфорта. В салонах применены материалы, обеспечивающие пожарную безопасность, снижен уровень вибрации и шума. Используется новое современное оборудование, обеспечивающее надежную работу», — цитирует пресс-службу екатеринбургского метро портал Е1.



Добавим, что в начале февраля в Санкт-Петербург на ремонт отправятся ещё 8 вагонов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»