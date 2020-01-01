Ректор УрФУ встретился с новыми главами департаментов гуманитарного института

17:42 | 28.01.2020

Фото: eanews.ru

Сегодня, 28 января, состоялась встреча ректора УрФУ Виктора Кокшарова с новыми главами девяти департаментов гуманитарного института УрФУ. В ближайшее время будут подписаны приказы о назначении.



Департамент философии возглавила Юлия Бурбулис, департамент социологии и политологии – Анна Гурарий, департамент психологии – Анна Печеркина, департамент искусствоведения, культурологии и дизайна — Виктория Деменева. Главой флологического факультета стала Анна Плотникова, а исторического – Александр Палкин.



Добавим, что также на должность декана журфака претендовали доцент кафедры периодической печати Владимир Волкоморов и доцент кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Алексей Скуратов. В конце концов выбор был сделан в пользу Волкоморова.



Напомним, что декан факультета журналистики Борис Лозовский официально покинет свою должность 1 февраля. В дальнейшем он планируем продолжить преподавательскую деятельность.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»