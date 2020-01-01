Жительница Кировграда обвиняется в убийстве своего мужа

17:30 | 28.01.2020

Фото: moe-online.ru

В Кировграде 46-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.



По материалам дела, вечером 22 января обвиняемая находилась по месту жительства в квартире дома на Дзержинского вместе с мужем. Они начали ссориться, и женщина причинила мужчине ножевое ранение в область груди. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.



В настоящее время женщина находится под стражей. Расследование продолжается.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»