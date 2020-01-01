Онлайн-регистр кесаревых сечений заработал в Свердловской области

16:51 | 28.01.2020

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На Среднем Урале заработал онлайн-регистр кесаревых сечений, где врачи фиксируют протокол проведённой операции. Это призвано повысить качество оказания медпомощи женщинам при повторном наступлении беременности.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, новый модуль регистра кесаревых сечений создан в рамках действующей на Среднем Урале автоматизированной системы «Региональный акушерский мониторинг».



Благодаря сведениям обо всех проведённых операциях, врачи могут проводить анализ и определять дальнейшую тактику ведения беременности и родов для сохранения здоровья матери, которая ранее перенесла кесарево, и её будущего ребёнка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»