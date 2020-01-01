Самолёт, летевший из Новосибирска в Екатеринбург, успешно совершил экстренную посадку

16:09 | 28.01.2020

В новосибирский аэропорт Толмачево вернулся самолёт, который отправлялся в Екатеринбург. Embraer 170 совершил экстренную посадку.



Решение экипажа о посадке было принято в 17:42 (13:42 по мск). Причиной стали технические проблемы с закрылками.



Напомним, ранее сообщалось, что самолёт вылетел из аэропорта в 16:45 (по местному времени), а позже вернулся и, готовясь к посадке, кружил в окрестностях города.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»