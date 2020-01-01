В Новосибирске к экстренной посадке готовится самолёт, летевший в Екатеринбург

15:57 | 28.01.2020

В Новосибирске к экстренной посадке готовится пассажирский самолёт Embraer-170, который совершал рейс до Екатеринбурга. В аэропорте Толмачево объявлена тревога.



Отмечается, что аварийная ситуация связана с техническими проблемами с закрылками. Он вылетел из Новосибирска в 16:45.



По данным сайта flightradar24.com, самолёт сейчас кружит над окрестностями города.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»