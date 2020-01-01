Свердловские школы и детсады могут остаться без питания из-за госзакупок

15:50 | 28.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В школах и детсадах Свердловской области из-за плохой организации госзакупок могут возникнуть проблемы с питанием детей. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель руководителя УФАС по Свердловской области Антон Трофимов.



– С учетом того, что многие учреждения начинают проводить закупки уже ближе к концу года, у них начинаются проблемы с заключением контракта на будущий год, что может привести к срыву сроков начала питания школьников, – сообщает Трофимов.



Замруководителя УФАС отмечает, что ситуацию также осложняет жестокая конкуренция на рынках: «Все участники стараются присутствовать на всех мероприятиях, следят за каждым словом комиссии. И они жалуются друг на друга, на положение, лишь бы отсрочить и получить какие-то преимущества из своих же жалоб. Это все также может привести к срыву сроков»



Помимо этого, Трофимов также заявил, что к отмене закупки или необходимости корректировки документации порой приводит и то, что сами заказчики недостаточно компетентны в плане подготовки документов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»