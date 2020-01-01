На Широкой речке закроют перекресток на несколько месяцев

15:13 | 28.01.2020

В феврале в столице Урала перекроют один из перекрестков на Широкой речке. Ограничения связаны со строительными работами.



Согласно информации, опубликованной на официальном городском портале, движение транспорта ограничат на пересечении улиц Тенистой и Соболева с 15 февраля по 1 ноября 2020 года. В течение этих месяцев будут проходить работы по строительству улицы Краснолесья.



Напомним, что все перекрытия в Екатеринбурге можно посмотреть на официальном портале города в специальном разделе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»