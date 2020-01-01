Три уральских спортсмена Академии единоборств РМК вошли в топ-10 сильнейших боксёров

14:56 | 28.01.2020

Три екатеринбургских спортсмена – представители Академии единоборств РМК Марк Урванов, Евгений Тищенко и Мухаммад Якубов – вошли в топ-10 сильнейших боксёров в мире по версии WBO.



Урванов занял десятую строчку после победы над Евгением Чупраковым в поединке за пояс WBO International. Тищенко поднялся с девятой на седьмую строчку рейтинга тяжёлого веса. Его предыдущий бой с Исой Акбербаевым закончился победой уральца – Евгений выиграл пояс WBO Inter-Continental. Якубов расположился на восьмом месте. В обновлённых рейтингах была учтена его успешная защита пояса WBC International в поединке против Абрахама Монтойа.



В марте эти три екатеринбуржца выйдут на ринг для защиты своих титулов, сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК. Это обязательное условие для продвижения в рейтингах. Если уральцы будут выступать без поражений, то в ближайшие 1,5 – 2 года смогут сразиться за главные чемпионские титулы в своих весовых категориях.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»