13:59 | 28.01.2020

Счетная палата Екатеринбурга проверяет «Гортранс» из-за повышенных цен на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил глава Счетной палаты Андрей Парунин.



Как рассказал Парунин, проверка началась в январе, а закончится только в марте. Сначала изучается структура расходов «Гортранса», а затем будут рассматриваться вопросы обоснованности формирования такой стоимости тарифов.



Напомним, что ранее спикер Гордумы Игорь Володин заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге завышена примерно на четыре-шесть рублей. Он поручил изучить данный вопрос Счетной палате.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»