13:22 | 28.01.2020

Фото: КП - Екатеринбург

Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал. Причиной стало сообщение о минировании.



Как рассказали в экстренных службах, сообщение поступило около 12:00. Сейчас эвакуировано около 300 пассажиров и 70 работников автовокзала. Отправка автобусов также временно приостановлена.



Пока что людей в здание не пускают. Люди стоят на морозе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»