Высокопоставленная сотрудница свердловского Фонда капремонта предстанет перед судом

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В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп») и ст.204.1 («Посредничество в коммерческом подкупе»).
По данным следствия, в 2016-2019 годах одна из обвиняемых, занимая должность начальника одного из отделов Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, получила коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму более 10 миллионов 700 тысяч рублей. Коммерческий подкуп совершался при посредничестве 41-летнего предпринимателя, который по просьбе указанной сообщницы подыскал 47-летнего обвиняемого, заинтересованного в получении преференций при заключении с Фондом договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.
В результате данный предприниматель, систематически оказываясь победителем в конкурсах, проводимых Фондом, передавал первой обвиняемой коммерческий подкуп в виде денежных сумм, составлявших от 3% до 5% от стоимости работ по заключаемым договорам.
В ходе расследования сотрудниками СКР осуществлены выемки и обыски с целью получения документации, содержащей доказательственную информацию, проведены допросы и очные ставки, получены заключения ряда судебных экспертиз, в том числе фонографической, лингвистической и почерковедческой. Следствием СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что выявили и задержали обвиняемых сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
© «Вечерние ведомости»
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