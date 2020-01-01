Теперь глава Екатеринбурга будет отчитываться перед думой по-новому

12:38 | 28.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Сегодня городской парламентарий единогласно проголосовал за новый порядок отчета мэром городка Александром Высокинским.



Спикер думы Игорь Володин вынес вопрос на голосование, напомнив, что данный вопрос стоит еще с июня 2019 года. Проблема прорабатывалась на рабочих комиссиях, комиссией местного самоуправления, поэтому было предложено проголосовать без доклада и обсуждений. Депутаты одобрили документ единогласно.



Ранее на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью депутатом пришлось побороться за ряд правок, которые предлагала внести мэрия. Так, народные избранники сохранили пункт об исполнении депутатских запросов, которые поступают в администрацию в течение года. В документе также остались пункты о деятельности районных администраций и о разработке Генплана.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»