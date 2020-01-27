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12:14 | 28.01.2020
Фото: yandex.ru
В Каменске-Уральском арестованы два наркомана, предлагавших товар несовершеннолетнему
Молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), а также по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего).
По версии следствия, в октябре прошлого года в Каменске-Уральском два товарища незаконно приобрели запрещенные вещества в значительном размере, после чего их употребили. Затем один из наркоманов предложил попробовать наркотическое средство своему несовершеннолетнему другу, на что тот охотно согласился.
Полиция Каменска-Уральского задержала друзей, и экспертиза действительно показала нахождение запрещенных веществ в крови подростков. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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