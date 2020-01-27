На Урале арестовали счета и имущество директора «Атлас Девелопмент»

11:57 | 28.01.2020

Фото: yandex.ru

Арбитражный суд Свердловской области арестовал банковские счета и имущество руководителя группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера на сумму 124,8 миллионов рублей.



Сообщается, что бизнесмен является бенефициаром ликвидируемой компании УК «Интерком». На указанное предприятие ПАО «Т Плюс» написало заявление о проведении обеспечительных мер в рамках банкротства «Интеркома». Энергетики доказали, что Городенкер может использовать процедуру банкротства, чтобы уйти от обязательств перед кредиторами.



В пресс-службе «Т Плюс» отметили, что запрет вынесен и на совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества и автотранспортных средств, принадлежащих Городенкеру.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»