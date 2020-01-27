В Нижнем Тагиле в ДТП ребенка выбросило из автомобиля

11:34 | 28.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Накануне вечером в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля, в результате чего из одной из машин выбросило 11-летнего ребенка.



Пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что водитель автомобиля Ford возле дома №109 А по ул. Алтайской при повороте налево не уступил дорогу Mitsubishi, который двигался прямо. В момент аварии в первой машине находился 11-летний пассажир, его выбросило из машины, в результате чего ребенок получил черепно-мозговую травму. Мальчика госпитализировали в ЦГБ №1 Нижнего Тагила, однако сейчас стоит вопрос о его транспортировке в Екатеринбург.



Виновник инцидента, также получивший травмы, отметил, что ребенок находился на заднем пассажирском сидении справа и был пристегнут. Однако, по предварительным данным, ремень пристегнут не был.



Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, опрашиваются участники и очевидцы. Если сотрудники ГИБДД установят, что ребёнок перевозился с нарушениями ПДД, то водитель будет привлечён к административной ответственности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»