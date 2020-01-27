В Екатеринбурге осужден торговец наркотиками, прятавший вещества в грецкие орехи

11:04 | 28.01.2020

Фото: yandex.ru

В столице Урала осужден 21-летний екатеринбуржец Максим Корниенко, обвиняемый в попытке продать наркотики через Интернет.



В августе 2019 года он занялся противозаконным дело с напарником, личность которого до сих пор не установлена. В ноябре он забрал в парке «Каменные палатки» вещество, содержащее мефедрон, весом около 18,79 грамм.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области рассказала, что Корниенко расфасовывал незаконные вещества в пакетики «зип-лок» и фольгу, после чего маскировал их под грецкие орехи в скорлупе. Часть «орехов» он спрятал в Екатеринбурге, часть – оставил у себя дома.



В конце концов, «орехового» диллера задержали полицейские. Суд назначил Корниенко шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»