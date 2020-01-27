Новости дня
11:04 | 28.01.2020
Фото: yandex.ru
В Екатеринбурге осужден торговец наркотиками, прятавший вещества в грецкие орехи
В августе 2019 года он занялся противозаконным дело с напарником, личность которого до сих пор не установлена. В ноябре он забрал в парке «Каменные палатки» вещество, содержащее мефедрон, весом около 18,79 грамм.
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области рассказала, что Корниенко расфасовывал незаконные вещества в пакетики «зип-лок» и фольгу, после чего маскировал их под грецкие орехи в скорлупе. Часть «орехов» он спрятал в Екатеринбурге, часть – оставил у себя дома.
В конце концов, «орехового» диллера задержали полицейские. Суд назначил Корниенко шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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