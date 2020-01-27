В Свердловской области радиатор вывел приставов на должника

10:36 | 28.01.2020

Фото: yandex.ru

Судебные приставы в Свердловской области вышли на должника, увидев объявление о продаже радиатора.



Житель Заречного задолжал по алиментам более 900 тысяч рублей, повестки в суд игнорировал, двери приставам не открывал. Тогда судебные исполнители, обнаружив, что должник продает радиатор отопления, назначили ему встречу под видом покупателей.



Мужчина пришёл на встречу, и его доставили в суд для рассмотрения протокола в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 200 часов. Если должник не приступит к выплате алиментных платежей, ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»