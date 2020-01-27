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09:44 | 28.01.2020
Фото: eanews.ru
В историю с водителями скорой медицинской помощи в Екатеринбурге включились политики
Сегодня запланирована встреча водителей с депутатом Госдумы, представителем «ЕдРа» Андреем Алышевских. Лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев также намерился посетить эту встречу. Коммунист заявил, что партия будет добиваться возвращения под контроль муниципалитета всей системы неотложной помощи.
Напомним, аукцион по извозу бригад скорой помощи Екатеринбурга выиграла пермская компания «Феникс-Логистика». Она предложила своим работникам вместо трудовых договоров оформить на себя ИП или стать самозанятыми. Водители восприняли это в штыки и заявили, что на работу с 1 февраля не выйдут. В компании уже ищут им замену. Власти положение критическим не считают.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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