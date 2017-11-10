В столице Урала шапка стала яблоком раздора

09:29 | 28.01.2020

Фото: eanews.ru

На станции метро «Уральская» в Екатеринбурге пять мужчин устроили массовую драку.



Сообщается, что потасовка началась из-за шапки, которую один из дебоширов украл у другого. В результате двое начали биться против троих, а в конце вышло так, что вся компания запинала своего товарища, который случайно упал.



Дерущихся разняли полицейские.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»