В Екатеринбурге пьяный мужчина избил медика, который приехал к его жене

09:11 | 28.01.2020

Фото: yandex.ru

Накануне вечером фельдшер, которого вызвали на дом, едва сам не стал себе пациентом.



Медицинский работник, который приехал по вызову на Ильича, что на Уралмаше, пострадал от рук ревнивого мужа. В результате пьяных разборок супруга работник «скорой» получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб скулы. А поскольку полиция долго не ехала на вызов, медику пришлось самостоятельно обратиться в отдел полиции №15.



Сотрудники полиции опросили обе стороны конфликта, от подачи заявлений и дальнейших разбирательств участники инцидента отказались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»