В 2020 году в Екатеринбурге появятся два новых музея

22:03 | 27.01.2020

Фото: odessa.travel

В 2020 году в столице Урала откроются два новых музея, об этом сообщила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.



Уже в апреле этого года будет сдано здание музея «Эрмитаж-Урал», а в ноябре в нем появится первая экспозиция. На культурный объект потратят 4,2 миллиона рублей.



Кроме того, в городе появится Музей памяти Юрия Левитана. Он появится в городе ко 2 октября - дню рождения диктора. Напомним, Левитан работал в Свердловске с сентября 1941 года по март 1943 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»