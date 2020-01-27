ХК «Автомобилист» потерпел поражение в матче с «Барысом» в Екатеринбурге

22:02 | 27.01.2020

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге встретил гостей из Нур-Султана. Матч завершился победой «Барыса» со счётом 2:4.



Среди хозяев льда шайбы забросили Батыршин и Мозер. В составе гостей отметились Найт, Михайлис, Виделль и Бойд (забил гол в пустые ворота уральского клуба после замены вратаря на шестого полевого игрока).



«Автомобилист» по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции (65 очков). На лидирующей позиции закрепился «Ак Барс» (76 очков).



Напомним, следующий матч уральский клуб проведёт в Екатеринбурге – 30 января команда встретит на родном льду КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) минский «Динамо». Начало состоится в 19:00. Этот матч станет завершающим в домашней серии «Автомобилиста».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»