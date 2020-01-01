Сотрудники МЧС попросили свердловчан быть осторожными во время морозов

19:26 | 27.01.2020

Фото: Катерина Якушева

В ГУ МЧС России свердловчанам напомнили о мерах безопасности во время холодов. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки температура воздуха в северных районах региона может понизиться до -32°С.



Спасатели порекомендовали, прежде всего, позаботиться о пожарной безопасности своего жилья и не оставлять детей и недееспособных членов семьи без присмотра. Водителям советуют всегда иметь при себе заряженный телефон, лопату, трос, топор, термос с горячим чаем, а также быть одетыми по погоде.



Гражданам необходимо следить за тем, как одеваются их дети, не отпускать их, а также пожилых и больных людей, на прогулку, если за окном ниже -20°С.



Добавим, что в холода свердловчанам лучше всего отменить дальние поездки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»