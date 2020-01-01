В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная 90-летию ТЮЗа

18:43 | 27.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице сегодня, 27 января, состоялось открытие выставки «Нам всего… девяносто», посвященной 90-летию Екатеринбургского театра юного зрителя. Экспозицию можно увидеть в Музее истории города.



Выставку подготовил главный художник театра, заслуженный художник России Анатолий Шубин совместно с Музеем истории Екатеринбурга. На ней зрители смогут увидеть более трех десятков стендов с фотографиями, иллюстрирующими историю театра начиная с 40-х годов и по сегодняшний день, а также костюмы героев различных постановок.



«Девяносто лет: для человека – это много, а для театра – совсем небольшой срок. И эти годы промелькнули, как один день, один год. А сколько людей побывало за это время на спектаклях театра. Спасибо им всем за такую преданность и любовь к нашему ТЮЗу», – обратилась к гостям директор Екатеринбургского ТЮЗа Евгения Умникова.



Напомним, что театр был открыт в Свердловске весной 1930 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»