В Екатеринбурге почтили память жертв холокоста

18:24 | 27.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В здании еврейского общинного центра «Синагога» состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, об этом рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



В мероприятии приняли участие мэр города Александр Высокинский губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Борис Кириллов, руководители и представители консульских учреждений уральской столицы, бывшие узники концлагерей и гетто, жители города.



«Мы — потомки героического поколения Великой Отечественной войны — всегда будем свято хранить память о подвиге наших предков, об огромном вкладе нашего Отечества в Победу над фашизмом. Мы сделаем все, чтобы наша молодежь бережно относилась к истории своей страны, осознавала опасность шовинизма и расизма. Сегодня мы вместе скорбим о жертвах Холокоста. Вечная память всем погибшим. Низкий поклон и пожелания здоровья и долголетия ныне живущим ветеранам, всем, кто пережил ужасы войны», — сказал глава Свердловской области.



Во время мероприятия главный раввин города Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашекенази прочел поминальную молитву, пятилетний Мойша Ашкенази рассказал гостям о трагической истории своей семьи. Также представители дипломатического корпуса зажгли свечи в память о жервах.



Напомним, что именно сегодня, 75 лет назад, советские войска освободили крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау в Польше. По данным Нюрнбергского трибунала, там погибло более 2,8 млн человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»