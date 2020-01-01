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17:41 | 27.01.2020

Фото: yandex.ru

На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погибли два человека

Сегодня днем на трассе Екатеринбург – Тюмень легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Инцидент стал смертельным для двух человек.

На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погибли два человека

На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погибли два человека

Погибшие – водитель и пассажирка легковушки – жители Камышлова. Пресс-служба областного управления ГИБДД сообщает, что причиной смертельного столкновения стали погодные условия. Наледь не позволила избежать происшествия.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Собственнику дороги выдано предписание об устранении выявленных недостатков.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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