На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погибли два человека

Сегодня днем на трассе Екатеринбург – Тюмень легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Инцидент стал смертельным для двух человек.Погибшие – водитель и пассажирка легковушки – жители Камышлова. Пресс-служба областного управления ГИБДД сообщает, что причиной смертельного столкновения стали погодные условия. Наледь не позволила избежать происшествия.Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Собственнику дороги выдано предписание об устранении выявленных недостатков.