Вылеты Екатеринбург – Хайнань отменяются на неопределенный срок

17:30 | 27.01.2020

Фото: yandex.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о приостановлении рейсов из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань из-за эпидемиологической обстановки.



Пресс-служба компании отмечает, что пассажиры, которые уже приобрели билеты, могут вернуть деньги в полном объеме. Для этого необходимо обратиться в места приобретения билетов. Однако вернуть деньги можно лишь за билеты, купленные до 24 января на вылеты до 7 февраля.



Напомним, сейчас в Китае активно распространяется опасный вирус – коронавирус. Ростуризм предупреждает россиян об опасности пребывания в данной стране. С сегодняшнего дня также остановлена продажа туров на китайские курорты. Из Екатеринбурга будут летать пустые чартеры для возвращения туристов домой.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»