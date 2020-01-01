В Первоуральске перед судом предстанет группа «черных риэлторов», задержанная оперативниками ОБОП

16:44 | 27.01.2020

Фото предоставлено В.Н. Горелых

ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области закончено расследование и направлено в суд громкое уголовное дело в отношении «черных риэлторов», возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).



На счету обвиняемых 17 эпизодов, причиненный ущерб составил более 15 миллионов рублей, сообщил глава пресс-службы регионального ведомства МВД Валерий Горелых.



По его данным, в период с 2010 по 2017 год группа, состоящая из 7 человек, действовала на территории города Первоуральска. Ее возглавлял ранее судимый местный житель, 1960 года рождения, который продолжительное время являлся руководителем агентства недвижимости и имел соответствующий опыт работы.



Фигуранты находили злоупотребляющих алкоголем граждан с большим долгом за коммунальные услуги, а затем, войдя к ним в доверие, путем обмана, склоняли их к продаже недвижимости, обещая погасить долги перед управляющей компанией, и помочь приобрести другую жилплощадь в виде частного дома с земельным участком, либо меньшей площади. Затем вырученные от продажи денежные средства или сама недвижимость похищались.



«Аферистов задержали в апреле 2018 года сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР. Пока шло разбирательство возмещено свыше половины причиненного людям ущерба, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 7 миллионов рублей. 2 миллиона рублей подозреваемые погасили добровольно. Материалы резонансного дела составляют 41 том», - отметил Валерий Горелых.



Материалы уголовного дела по существу будут слушать в суде Первоуральска, заседание назначено на 5 февраля.

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