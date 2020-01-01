Цуканов предположил, что мэр Екатеринбурга не хочет решать вопрос с уралмашевской свалкой

16:27 | 27.01.2020

Фото: eanews.ru

На встрече со студентами УрФУ уральский полпред президента Николай Цуканов заявил, что мусорный рынок криминализирован, передает Накануне.RU.



Чиновник пояснил, что горящая на Уралмаше свалка – часть борьбы финансовых структур за деньги, которые там варятся. «Столько лет копилось — кто-то же за это деньги получал», – отмечает Цуканов.



Полпред отметил, что в отношении данной ситуации возбуждено уголовное дело. В целом чиновник подсчитал, что вывоз мусора в области приносит порядка 10 миллиардов рублей в год и минимум 30% этого дохода находится в тени.



В конце Цуканов предположил, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не хочет решать проблему. «Есть действие на грани преступления, а есть бездействие. Можно сказать, что Высокинский не хочет решать проблему. Нет, он хочет, но тут много нюансов. 30% средств - теневые траты», - сказал Цуканов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»