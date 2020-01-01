Трудовой кодекс породил распри среди коммунистов в Екатеринбурге

15:47 | 27.01.2020

Фото: newdaynews.ru

Экс-юрисконсульт Свердловского обкома КПРФ Никита Кутейников отсудил у работодателя 70 тысяч рублей.



Как сообщает Кировский районный суд Красноярска (по месту регистрации истца), в 2016 году правовед официально устроился на работу в свердловское отделение КПРФ. Согласно трудовому договору, юрист имел зарплату 29 тысяч рублей, однако 1 ноября 2018 года оплата его труда снизилась до 15 тысяч рублей.



Безусловно, Кутейников ознакомился с приказом. Но, согласно законодательству, ознакомление не равно согласие. К тому же для данного решения руководства не было объективных причин. Более того, ответчик предоставил суду не оригинал, как следовало бы, а копию нового трудового договора. Юрист заявил, что предоставленный документ он не подписывал.



Как и ожидалось, суд принял сторону истца и постановил доплатить истцу недостающую часть зарплаты (по 14 тысяч за пять месяцев).



Данная ситуация разделила бывших и нынешних коммунистов на два враждующих лагеря. А нынешний юрисконсульт КПРФ Руслан Камалетдинов написал, что бывший сотрудник злоупотребил доверием партии и не выполнил свои обязанности, так как должен был следить за правильностью оформления всех документов, в том числе и трудовых договоров.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»