В Екатеринбурге суд вынес приговор полицейскому, которого спровоцировал гастарбайтер

15:44 | 27.01.2020

Октябрьский районный суд Екатеринбурга огласил приговор сотруднику полиции Евгению Капустину, обвиняемому в превышении полномочий, с применением насилия в отношении иностранного гражданина, находящегося в центре временного содержания. Приговором суда сотрудник полиции был признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Суд учел позицию стороны защиты о том, что поведение потерпевшего, предшествовавшее совершенному преступлению, было противоправным и аморальным.



Инцидент в Центре временного содержания иностранных граждан на улице Горнистов произошел в мае 2019 года.



В ходе судебного разбирательства, в частности из психологического заключения установлено, что у потерпевшего имеет место отказ от соблюдения установленных правил, любое доброе отношение он воспринимает как слабость. Присуще провокационно-агрессивное поведение: оскорбление сотрудников полиции, активное сопротивление.



Как сообщил адвокат полицейского, прокуратура просила в прениях для подсудимого, которого до этого провоцировал и оскорблял потерпевший, высказывал угрозы в отношении его семьи сотрудника, наказания в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии, ссылаясь на подрыв авторитета правоохранительных органов.



«Сотрудникам полиции сил и терпения в их нелегком труде. 19 лет положительной службы и одна невыдержанная реакция перечеркнула все положительное и заслуженное. Этого иностранца надо было привлечь к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, но почему-то следствие оказалось бессильно», – рассказал адвокат.

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