Уральский банк не согласен с ФНС по поводу долгов ИП

14:38 | 27.01.2020

Фото: yandex.ru

Екатеринбургский банк «Нейва» не считает, что банки обязаны выполнять требования ФНС, если она будет действовать в обход судебных приставов.



Речь идет о нововведении, согласно которому налоговая служба может штрафовать банки, отказывающиеся блокировать личные счета предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов. Теперь задолженность ФНС может истребовать при помощи банка напрямую.



Новое правило достаточно неоднозначно и со стороны законодательства, ведь это является нарушением Налогового кодекса: взыскание со счетов, открытых предпринимателями не в предпринимательских целях, должно происходить отдельно, через судебных приставов. Начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко возмущен новой политикой ФНС и отмечает, что такие требования приведут к массовой блокировке клиентов банков.



По оценкам Ассоциации банков России, крупные игроки в 2019 году получили примерно по 300 тыс. подобных предписаний от налоговой службы на каждого. Никто из участников рынка не привлекался к ответственности до конца 2019 года, утверждает он.



Председатель правления «Нейвы» Павел Ефремов сообщает, что банк не считает себя обязанным исполнять требования налоговиков в обход законодательства об исполнительном производстве, однако общую политику такого требования он поддерживает. «Если у ИП, как у гражданина РФ, возникают обязательные платежи в бюджет, то удержание их с его личного счета является вполне логичной мерой (имущество ИП неотделимо от его имущества как физлица)», – отмечает он.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»