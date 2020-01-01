Коммунальная авария в Екатеринбурге создала каток на дороге

14:16 | 27.01.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня утром в Екатеринбурге перекресток улиц Крауля – Токарей затопило водой из прорвавшегося водопровода.



В результате аварии тротуары превратились в каток, а дороги – в снежное месиво. Пресс-служба МУП «Водоканал» отмечает, что вызов поступил в 07:40 по местному времени. На данный момент на месте происшествия идут земляные работы. Для ликвидации последствий разлива воды на участок выехала и бригада благоустройства.



Помимо прочего, из-за аварии на Крауля, 10 отключили водоснабжение. Туда «Водоканал» отправил цистерну с питьевой водой. Также оказалась отключена котельная Уральского института связи и информации. Ее запитали водой от самого вуза.



Отметим, что указанный перекресток соединяет ВИЗ с центром города и является транзитным для транспорта, перемещающегося между Сортировкой и Юго-Западным микрорайоном.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»