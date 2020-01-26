В Екатеринбурге дворник спас продавца от грабителя

13:51 | 27.01.2020

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

На Уралмаше в Екатеринбурге похититель ворвался в продуктовый магазин и, угрожая ножом продавцу, украл из кассы 1400 рублей.



В момент преступления в киоск зашел дворник и обезоружил нападавшего, после чего вызвал полицию, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.



Полицейские выяснили, что похититель – 30-летний екатеринбуржец, который вышел из тюрьмы в ноябре прошлого года. Отмечается, что он был осужден за разбойное нападение. Сейчас на преступника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» и ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»