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13:35 | 27.01.2020
Фото: Пресс-служба УГМК
В Техническом университете УГМК вручили дипломы первым бакалаврам
«В прошлом году мы выпустили первых магистрантов, а сегодня у нас первый выпуск бакалавров заочного отделения. Это работники с предприятий нашей компании, которые теперь продолжат выполнять свои обязанности уже дипломированными специалистами. В перспективе, как минимум, часть из них ожидает карьерный рост», – пояснил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
Дипломы бакалавров получили 19 металлургов, 17 энергетиков, 11 «автоматчиков». Стоит отметить, что двое, Евгений Михайлов, работающий в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и Егор Чирков, сотрудник АО «Уралэлектромедь», получили дипломы с отличием.
Все дипломные работы выпускников имеют прикладной характер и экономическую значимость для предприятий компании. Например, технические решения выпускной квалификационной работы «Модернизация существующей АСУТП печи гранул медеплавильного цеха» планируются к внедрению уже в марте 2020 года на АО «Уралэлектромедь».
«Я принимал участие в защите бакалавров по специальности электроэнергетика. Все темы дипломных работ согласованы с предприятиями, большинство проектов в ближайшее время планируется внедрить на производстве», – подытожил заместитель технического директора по энергетике УГМК Олег Мошинский.
Летом в Техническом университете УГМК первые дипломы бакалавров вручат выпускникам очного отделения, которые в течение четырех лет получают не только знания, но и практический производственный опыт. Среди них – и студент, направленный на обучение внешним заказчиком, – Новолипецким металлургическим комбинатом. Являясь единственным в России частным техническим вузом в горно-металлургической отрасли, Технический университет УГМК нацелен не только на подготовку кадров для предприятий внутри компании, но и готов к сотрудничеству с другими крупными корпорациями.
© «Вечерние ведомости»
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