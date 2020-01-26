В Техническом университете УГМК вручили дипломы первым бакалаврам

В Техническом университете УГМК состоялась защита выпускных квалификационных работ первого в истории вуза выпуска бакалавров заочной формы обучения. Для предприятий УГМК подготовлено 47 специалистов по трем направлениям: металлургия, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств.«В прошлом году мы выпустили первых магистрантов, а сегодня у нас первый выпуск бакалавров заочного отделения. Это работники с предприятий нашей компании, которые теперь продолжат выполнять свои обязанности уже дипломированными специалистами. В перспективе, как минимум, часть из них ожидает карьерный рост», – пояснил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.Дипломы бакалавров получили 19 металлургов, 17 энергетиков, 11 «автоматчиков». Стоит отметить, что двое, Евгений Михайлов, работающий в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и Егор Чирков, сотрудник АО «Уралэлектромедь», получили дипломы с отличием.Все дипломные работы выпускников имеют прикладной характер и экономическую значимость для предприятий компании. Например, технические решения выпускной квалификационной работы «Модернизация существующей АСУТП печи гранул медеплавильного цеха» планируются к внедрению уже в марте 2020 года на АО «Уралэлектромедь».«Я принимал участие в защите бакалавров по специальности электроэнергетика. Все темы дипломных работ согласованы с предприятиями, большинство проектов в ближайшее время планируется внедрить на производстве», – подытожил заместитель технического директора по энергетике УГМК Олег Мошинский.Летом в Техническом университете УГМК первые дипломы бакалавров вручат выпускникам очного отделения, которые в течение четырех лет получают не только знания, но и практический производственный опыт. Среди них – и студент, направленный на обучение внешним заказчиком, – Новолипецким металлургическим комбинатом. Являясь единственным в России частным техническим вузом в горно-металлургической отрасли, Технический университет УГМК нацелен не только на подготовку кадров для предприятий внутри компании, но и готов к сотрудничеству с другими крупными корпорациями.