В Новоуральске отец убил нелюбимого сына

13:30 | 27.01.2020

Фото: yandex.ru

В Новоуральске осужден 54-летний мужчина за убийство 30-летнего сына. Отец получил 10 лет строгого режима.



Инцидент произошел 24 августа 2019 года. Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросился на 30-летнего сына. В пресс-службе СКР по Свердловской области отметили, что убийство произошло на почве личной неприязни и ненависти. «Скорая» помочь погибшему не успела.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»