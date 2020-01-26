Приставы Алапаевска отбили зарплаты для рабочих

13:13 | 27.01.2020

Фото: yandex.ru

Приставы Алапаевска в Свердловской области добились выплаты заработной платы трудящимся.



Сообщается, что предприятие задолжало сотне рабочих более двух миллионов рублей. На расчетные счета и имущественное право предприятия-должника был наложен арест, отметили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.



Приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении всей недвижимости, которая принадлежит предприятию. И только после этих жестких мер всем рабочим выплатили зарплату.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»