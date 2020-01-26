В Екатеринбурге в ДТП пострадали три человека

12:50 | 27.01.2020

Фото: yandex.ru

Накануне вечером на перекрестке Волгоградская – Ясная лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Все участники ДТП госпитализированы.



В пресс-службе ГИБДД сообщили, что в столкновении Ford Mondeo и Ford C-Max виноат водитель Ford Mondeo. Он двигался по Ясной со стороны Волгоградской в сторону Академика Бардина и не справился с управлением транспортного средства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»