В Екатеринбурге проходит акция «Блокадный хлеб»

11:54 | 27.01.2020

Фото: eanews.ru

Сегодня, 27 января, в рамках Дня воинской славы России – Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – добровольцы раздают хлеб на Площади Труда.



Сейчас волонтеры общаются с жителями Екатеринбурга, рассказывают горожанам о памятной дате и снятии блокады Ленинграда. Департамент информполитики Свердловской области отмечает, что позднее пройдет трансляция видеозаписи о событиях военных лет и снятии блокады Ленинграда.



Помимо прочего, сегодня пройдут уроки памяти для школьников: ученикам расскажут исторические факты о жизни блокадников.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»