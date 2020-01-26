Денег нет: детсад в Екатеринбурге грубо нарушает санитарные нормы уже не первый год

11:38 | 27.01.2020

Фото: URA.ru

Детский сад №469 привлек к себе внимание журналистов – правила СанПиНа грубо нарушаются, а у властей на решение проблемы нет денег.



Уже несколько лет в дошкольном учреждении протекает крыша, а детсад еще не закрыли на ремонт. Отмечается, что крыша повреждена в спальных помещениях, на стенах и потоке видна опасная для здоровья черная плесень.



Директор учреждения Маргарита Неволина рассказала, что детские кровати из проблемного помещения были передвинуты в соседнюю спальню. Она подчеркнула, что в прошлом году в администрацию были направлены письма. В ответ на обращения руководство даже посетило дошкольное учреждение, посмотрело на проблему и развело руками, мол, денег нет, держитесь.



На данный момент родители пишут коллективное письмо начальнику департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерине Сибирцевой. Но до весны ремонта точно не ожидается, а весной, как это принято, крышу подлатают и до следующей протечки, делится директор детсада.



В управлении образования Кировского района отказались комментировать эту ситуацию. В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»